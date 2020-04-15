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公司简介Company profile
星空体育平台-(中国)科技公司,成立于1996年7月，公司原名“杭州市建设工程招标代理有限公司”。原隶属于杭州市建委（杭州市建筑业管理局），是浙江省第一批招标代理、造价咨询企业。为响应政府主管部门的号召，于2000年12月实施了具有历史性的改制工作，完成了独立核算、自主经营的战略转变。2021年，公司正式更名为“星空体育平台-(中国)科技公司,”，以全新的面貌、更高的服务质量、更严谨的管理体系为客户提供更为优质的服务。公司在发展的每个阶段都以前瞻的思想……了解详情>>
政府合作
government cooperation
|省 级:
|浙江省审计厅、浙江省财政厅……
|地市级:
|杭州市审计局、杭州市财政局、温州市财政局、湖州市农业局……
|区县级:
|瑞安市财政局、余姚市农林局、成都市凉山州公路管理局；桐乡市财政局；桐乡市审计局、龙泉市建设局、建德市财政局、浦江县财政局、龙游县民政局、青田县财政局、重庆市奉节财政局，重庆市石柱县财政局，海盐县财政项目预算审核中心；海盐县交通运输局、云和县财政局；杭州市余杭区财政局；杭州市余杭区审计局；杭州市余杭区发展和改革局；杭州市临安区财政局；杭州市临安区审计局；金华市金东区农业农村局；金华市婺城区卫生健康局；金华市金东区卫生健康局；金华市婺城区住房和城乡建设局；金华市金东区教育体育局；杭州市富阳区财政局；杭州市富阳区审计局；杭州市桐庐区财政局；杭州市桐庐区审计局；台州市黄岩区财政局……
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