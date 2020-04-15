星空体育平台-(中国)科技公司,成立于1996年7月，公司原名“杭州市建设工程招标代理有限公司”。原隶属于杭州市建委（杭州市建筑业管理局），是浙江省第一批招标代理、造价咨询企业。为响应政府主管部门的号召，于2000年12月实施了具有历史性的改制工作，完成了独立核算、自主经营的战略转变。2021年，公司正式更名为“星空体育平台-(中国)科技公司,”，以全新的面貌、更高的服务质量、更严谨的管理体系为客户提供更为优质的服务。公司在发展的每个阶段都以前瞻的思想……